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Son dakika | UEFA'dan flaş karar! EURO 2020, 2021'in yazına ertelendi

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Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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UEFA EURO 2020 KARARINI VERDİ!

dakika haberi..., 'yi 2021 yazına kadar erteleme kararı aldı. Turnuvanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

, 'yi 2021 yazına kadar erteleme kararı aldı.

UEFA, EURO 2020'yi 2021 yılına ertelendi. UEFA, 55 üye ile yaptığı toplantıda EURO 2020'yi 1 sene erteleme teklifini sundu. Bu teklif üye ülkeler, Avrupa Kulüpler Birliği ve futbolcuları temsilen katılan FIFPro tarafından kabul edildi.

Turnuvanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

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