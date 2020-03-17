Son dakika | UEFA'dan flaş karar! EURO 2020, 2021'in yazına ertelendi

Son dakika haberi...UEFA, EURO 2020'yi 2021 yazına kadar erteleme kararı aldı. Turnuvanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

UEFA, EURO 2020'yi 2021 yazına kadar erteleme kararı aldı.

UEFA, EURO 2020'yi 2021 yılına ertelendi. UEFA, 55 üye ile yaptığı toplantıda EURO 2020'yi 1 sene erteleme teklifini sundu. Bu teklif üye ülkeler, Avrupa Kulüpler Birliği ve futbolcuları temsilen katılan FIFPro tarafından kabul edildi.

Turnuvanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.