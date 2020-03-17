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Galatasaray'dan koronavirüs önlemi

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Giriş Tarihi: 17.03.2020
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GALATASARAY'DAN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Son dakika haberi... koronavirüs sebebiyle kulüp çalışanlarının uzaktan çalışma düzenine geçeceğini açıkladı.

İşte 'dan yapılan açıklama;

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 adlı Coronavirüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesi üzerine harekete geçen kulübümüz, çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak, her birimden nöbetçi kalmak kaydıyla tüm çalışanlarımızın 18 Mart 2020 Çarşamba günü itibariyle uzaktan çalışma (home office) düzenine geçmesini kararlaştırmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü

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