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Son dakika | UEFA'dan flaş karar! EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi ertelendi | Video
Son dakika haberi...UEFA corona virüs salgını nedeniyle EURO 2020'yi 2021 yazına kadar erteleme kararı aldı. Turnuva 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. EURO 2020'yi 2021'e erteleme kararı alan UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını koronavirüs tehdidi geçene kadar askıya aldı. UEFA'nın aldığı bu flaş kararı Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Güler A Haber'e erkanlarında yorumladı.
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