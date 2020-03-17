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2021 Dünya Kulüpler Kupası ertelenecek mi? FIFA Başkanı Infantino'dan flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 17.03.2020
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2021 DÜNYA KULÜPLER KUPASI ERTELENECEK Mİ?

Başkanı Gianni Infantino, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle 'de gerçekleştirilecek 'nın ertelenmesi talebinde bulunacağını belirtti.

'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'nı, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun () da 2020 Kupa Amerika'yı bir yıl erteleme kararının ardından İnfantino, yazılı bir açıklama yaptı.

Infantino, iyi futbol için dengeli çözümler bulmak ve tüm paydaşların çıkarlarını korumak amacıyla yarın Konseyini telekonferans ile toplantıya davet ettiğini belirtip, 24 takımın katılımıyla 'de düzenlenecek 'nın, 2021 sonuna, 2022'ye veya 2023 yılına ertelenmesi teklifinde bulunacağını aktardı.

FIFA Başkanı ayrıca, UEFA ve CONMEBOL'un kararlarının konseyde tasdik edilmesini isteyeceğini kaydetti.

2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın Çin'de haziran-temmuz aylarında gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

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