17 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Matuidi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

SPOR
Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
ABONE OL
MATUİDİ'NİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Son dakika haberleri... Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Juventus'tan takım arkadaşı Blaise Matuidi'nin de testi pozitif çıktı.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip , futbol dünyasını sarsmaya devam ediyor! Juventus'un başarılı futbolcusu Blaise Matuidi, koronavirüs salgınına yakalandı.

Torino ekibinde daha önce Daniele Rugani'nin koronavirüs testi pozitif çıkmış ve İtalyan savunmacı, İtalya futbolunda koronavirüse yakalanan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçmişti. Siyah-beyazlı kulüp bu gelişme üzerine 121 kulüp çalışanının izole edildiğini duyurmuş ve herkese test yapmıştı.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli, "Mesafeli ama birlikte (DistantiMaUniti)" etiketiyle yaptığı paylaşımda, ülkece acil sağlık durumu içerisinden geçtiklerini belirterek, bu durumda önerilen tavsiye kurallarına uymaları gerektiğini belirtmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA