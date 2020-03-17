Son dakika: Matuidi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika haberleri... Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Juventus'tan takım arkadaşı Blaise Matuidi'nin de koronavirüs testi pozitif çıktı.
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs, futbol dünyasını sarsmaya devam ediyor! Juventus'un başarılı futbolcusu Blaise Matuidi, koronavirüs salgınına yakalandı.
Torino ekibinde daha önce Daniele Rugani'nin koronavirüs testi pozitif çıkmış ve İtalyan savunmacı, İtalya futbolunda koronavirüse yakalanan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçmişti. Siyah-beyazlı kulüp bu gelişme üzerine 121 kulüp çalışanının izole edildiğini duyurmuş ve herkese test yapmıştı.
BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI
Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli, "Mesafeli ama birlikte (DistantiMaUniti)" etiketiyle yaptığı paylaşımda, ülkece acil sağlık durumu içerisinden geçtiklerini belirterek, bu durumda önerilen tavsiye kurallarına uymaları gerektiğini belirtmişti.
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