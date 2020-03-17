17 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Trabzonspor'da John Obi Mikel'in sözleşmesi feshedildi

SPOR
Giriş Tarihi: 17.03.2020
ABONE OL
TRABZONSPOR YILDIZ FUTBOLCUYLA YOLLARI AYIRDI!

Son dakika haberi... 'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini 'a bildirdi.

Son dakika haberi... , 'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini 'a bildirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA