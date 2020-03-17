17 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş'ta corona virüs paniği! Tyler Boyd ve Kevin N’Koudou idmana çıkmak istemedi

SPOR
Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
ABONE OL
BEŞİKTAŞ'TA CORONA VİRÜS PANİĞİ!

Corona virüs nedeniyle paniğe kapılan Beşiktaşlı oyuncular Tyler Boyd ve Kevin N’Koudou'nun dünkü idmana katılmak istemediği ortaya çıktı. İkilinin, teknik ekip ve diğer takım arkadaşlarının yoğun çabası sonrasında ikna olup antrenmana çıktığı bildirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle birçok ülkede liglerin tatil edilmesine rağmen 'de 26. hafta karşılaşmalarının oynanması, Siyah- Beyazlılar'da huzursuzluğa neden oldu. 'la önceki akşam Stadı'nda oynanan mücadele sonrasında yönetimle görüşen bazı yabancı futbolcuların, Avrupa'nın birçok bölgesinde karşılaşmaların tatil edilmesine rağmen Türkiye'de maçların devam edilmesi konusunda yaşadıkları paniği direkt olarak aktardığı öğrenildi.

BOYD-N'KOUDOU NEVZAT DEMİR TESİSLERİ'NE GİTMEK İSTEMEDİ
Özellikle ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd'la sezon başında ekibi Tottenham'dan transfer edilen Fransız futbolcu Kevin N'Koudou'nun, dün virüs sebebiyle 'ne gitmek istemediği öğrenildi.

ELNENY: SAKİN OLUN BEYLER
Bu kararlarını teknik ekibe bildiren 2 oyuncuya, takım arkadaşlarından sakin olma uyarısı geldiği bildirildi. Takımın Mısırlı ön liberosu Mohamed Elneny'nin, "Koronavirüsü konusunda en güvenli ülke Türkiye... Dikkat etmeliyiz ama ek olarak sakin de olmalıyız" diyerek arkadaşlarını sakinleştirdiği ifade edildi.

Sergen Yalçın'dan ders gibi sözler: Devletimiz çok iyi çalışıyor SERGEN YALÇIN'DAN DERS GİBİ SÖZLER: DEVLETİMİZ ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA