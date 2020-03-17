Beşiktaş'ta corona virüs paniği! Tyler Boyd ve Kevin N’Koudou idmana çıkmak istemedi
Corona virüs nedeniyle paniğe kapılan Beşiktaşlı oyuncular Tyler Boyd ve Kevin N’Koudou'nun dünkü idmana katılmak istemediği ortaya çıktı. İkilinin, teknik ekip ve diğer takım arkadaşlarının yoğun çabası sonrasında ikna olup antrenmana çıktığı bildirildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle birçok ülkede liglerin tatil edilmesine rağmen Türkiye'de 26. hafta karşılaşmalarının oynanması, Siyah- Beyazlılar'da huzursuzluğa neden oldu. Galatasaray'la önceki akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele sonrasında yönetimle görüşen bazı yabancı futbolcuların, Avrupa'nın birçok bölgesinde karşılaşmaların tatil edilmesine rağmen Türkiye'de maçların devam edilmesi konusunda yaşadıkları paniği direkt olarak aktardığı öğrenildi.
BOYD-N'KOUDOU NEVZAT DEMİR TESİSLERİ'NE GİTMEK İSTEMEDİ
Özellikle ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd'la sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan transfer edilen Fransız futbolcu Kevin N'Koudou'nun, dün virüs sebebiyle Nevzat Demir Tesisleri'ne gitmek istemediği öğrenildi.
ELNENY: SAKİN OLUN BEYLER
Bu kararlarını teknik ekibe bildiren 2 oyuncuya, takım arkadaşlarından sakin olma uyarısı geldiği bildirildi. Takımın Mısırlı ön liberosu Mohamed Elneny'nin, "Koronavirüsü konusunda en güvenli ülke Türkiye... Dikkat etmeliyiz ama ek olarak sakin de olmalıyız" diyerek arkadaşlarını sakinleştirdiği ifade edildi.
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