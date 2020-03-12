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Son dakika | Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'de koronavirüs depremi

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Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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LEİCESTER CİTY'DE KORONAVİRÜS DEPREMİ! ÇAĞLAR...

Son dakika haberi... Dünya futbolunu adeta çıkmaza sokan koronavirüs, ekiplerinden 'yi de vurdu. 'ın genç stoperi 'nün de formasını giydiği takımda, virüse yakalanan birkaç oyuncu olduğu açıklandı.

ekibi 'den yapılan açıklamada bazı oyuncuların koronavirüs belirtileri gösterdiği belirtildi.

"ŞU ANDA KARANTİNA ALTINDA"
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de Teknik Direktör Brendan Rogers açıklamalarda bulundu. Rogers, "Birkaç oyuncumuzda koronavirüs belirtileri mevcut ve bu oyuncular şu anda karantina altında" ifadelerini kullandı. Leicester City'de milli futbolcu de forma giyiyor.

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