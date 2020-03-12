Son dakika | Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'de koronavirüs depremi

Son dakika haberi... Dünya futbolunu adeta çıkmaza sokan koronavirüs, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'yi de vurdu. Milli Takım'ın genç stoperi Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği takımda, virüse yakalanan birkaç oyuncu olduğu açıklandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den yapılan açıklamada bazı oyuncuların koronavirüs belirtileri gösterdiği belirtildi.

"ŞU ANDA KARANTİNA ALTINDA"

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de Teknik Direktör Brendan Rogers açıklamalarda bulundu. Rogers, "Birkaç oyuncumuzda koronavirüs belirtileri mevcut ve bu oyuncular şu anda karantina altında" ifadelerini kullandı. Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü de forma giyiyor.