Hollanda futboluna koronavirüs engeli

Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül salgın koronavirüs, futbolu adeta çıkmaza soktu. Son olarak Hollanda'da futbol karşılaşmaları 31 Mart'a kadar ertelendi.

Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül salgın koronavirüs, futbolu adeta çıkmaza soktu. Son olarak Hollanda'da futbol karşılaşmaları 31 Mart'a kadar ertelendi.