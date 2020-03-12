12 Mart 2020, Perşembe
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Hollanda futboluna koronavirüs engeli

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Giriş Tarihi: 12.03.2020
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HOLLANDA FUTBOLUNA KORONAVİRÜS ENGELİ

Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül salgın koronavirüs, futbolu adeta çıkmaza soktu. Son olarak 'da karşılaşmaları 31 Mart'a kadar ertelendi.

Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül salgın koronavirüs, futbolu adeta çıkmaza soktu. Son olarak 'da karşılaşmaları 31 Mart'a kadar ertelendi.

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