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Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'dan koronavirüs (corona virüs) açıklaması

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Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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MERİH DEMİRAL'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Son dakika spor haberi... 'ta forma giyen milli futbolcu , "Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok" dedi.

'lu futbolcu Rugani'nin koronavirüse yakalanması sonrası siyah-beyazlı kulüpte futbolcular karantinaya alındı.

İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcu ise konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Son durumlar hakkında bilgi veren Demiral, "Koronavirüs sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın" ifadelerini kullandı. İHA

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