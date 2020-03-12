Son dakika | Real Madrid basketbol takımında koronavirüs şoku!

Son dakika haberi... Basketbolda koronavirüs nedeniyle önemli organizasyonlar iptal edildi. Real Madrid basketbol takımında bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından, futbol ve basketbol takımları ortak tesisleri kullandığı için tüm takımlar karantinaya alındı.

Real Madrid basketbol takımında bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından, futbol ve basketbol takımları ortak tesisleri kullandığı için tüm takımlar karantinaya alındı.