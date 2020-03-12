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Son dakika | Real Madrid basketbol takımında koronavirüs şoku!

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Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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REAL MADRİD'DE KORONAVİRÜS ŞOKU!

Son dakika haberi... Basketbolda koronavirüs nedeniyle önemli organizasyonlar iptal edildi. takımında bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından,  ve basketbol takımları ortak tesisleri kullandığı için tüm takımlar karantinaya alındı.

takımında bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından, ve basketbol takımları ortak tesisleri kullandığı için tüm takımlar karantinaya alındı.

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