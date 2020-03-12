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Son dakika | İspanya futbol liginde flaş koronavirüs kararı!

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Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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İSPANYA FUTBOL LİGİNDE FLAŞ KORONAVİRÜS KARARI!

Son dakika haberi...'da ve La Liga 2'de bütün maçlar en az iki haftalığına durduruldu.

'da yönetimi, futbolda 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya aldı. İspanya La Liga yönetiminden yapılan açıklamada 1. lig ve 2. ligde önümüzdeki iki hafta maç oynanmayacağı, koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelerin yakından takip edilerek daha net bir kararın ileri zamanda verileceği belirtildi.

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