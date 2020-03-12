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Son dakika | Anadolu Efes'ten flaş koronavirüs kararı

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Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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ANADOLU EFES'TEN FLAŞ KORONAVİRÜS KARARI!

Son dakika haberi..., bu akşamki maçı öncesi kampı iptal ederek oyuncuları evlerine yolladı.

Bu akşam Euroleague'de Basket'i konuk edecek olan , Euroleague'in koronavirüs açıklamasının ardından kampı iptal etti ve basketbolcuları da evlerine yolladı.

Euroleague yönetiminin koronavirüs salgınından dolayı Euroleague ve Eurocup karşılaşmalarının geçici olarak askıya alınması için görüşmeler yapıldığını açıklamasının ardından Anadolu Efes cephesi de bu akşamki maç öncesinde kampı iptal etti ve basketbolcuları evlerine yolladı.

Efes, Euroleague'in 29. haftasında bu akşam saat 20.30'da İspanyol ekibi Valencia Basket ile mücadele edecekti.

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