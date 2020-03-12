UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi koronavirüs nedeniyle erteleniyor

Son dakika haberi...Koronavirüs salgını spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmaları, bu akşam oynanacak karşılaşmalardan sonra askıya alınacağı ifade edildi.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve bugün oynanacak Avrupa Ligi maçlarının ardından organizasyonlarının askıya alınacağı ifade edildi.

İspanyol basınından Marca'nın iddiasına göre UEFA, tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi kategorisine alınan koronavirüs nedeniyle organizasyonlarını erteleme kararı aldı. Resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak.