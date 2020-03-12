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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi koronavirüs nedeniyle erteleniyor

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Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ ERTELENİYOR!

Son dakika haberi...Koronavirüs salgını spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. ve karşılaşmaları, bu akşam oynanacak karşılaşmalardan sonra askıya alınacağı ifade edildi.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. 'nın ve bugün oynanacak maçlarının ardından organizasyonlarının askıya alınacağı ifade edildi.

İspanyol basınından Marca'nın iddiasına göre UEFA, tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi kategorisine alınan koronavirüs nedeniyle organizasyonlarını erteleme kararı aldı. Resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi koronavirüs nedeniyle erteleniyor UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE ERTELENİYOR
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