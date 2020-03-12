12 Mart 2020, Perşembe
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UEFA'dan korona toplantısı! EURO 2020'nin ne olacağı belli olacak?

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Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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TÜM GÖZLER UEFA'DA! FLAŞ KORONA KARARI...

’den dünyaya yayılan ve 5 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs ’yı alarma geçirdi. 2020 de dahil olmak üzere yerel ve uluslararası organizasyonların geleceğini konuşmak üzere toplantı yapacak.

'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 5 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs spor organizasyonlarını da vurdu. 'da ligler askıya alınırken birçok maç için seyircisiz oynama kararı verildi.

TOPLANTI YAPILACAK

Yaşanan son dakika gelişmeleri ile ilgili olarak bir flaş karar da 'dan geldi. , de dahil olmak üzere yerel ve uluslararası organizasyonların iptalini görüşmek için 55 üye federasyonu 17 Mart'taki toplantıya davet etti.

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