UEFA'dan korona toplantısı! EURO 2020'nin ne olacağı belli olacak?
Çin’den dünyaya yayılan ve 5 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs UEFA’yı alarma geçirdi. UEFA 2020 de dahil olmak üzere yerel ve uluslararası organizasyonların geleceğini konuşmak üzere toplantı yapacak.
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 5 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs spor organizasyonlarını da vurdu. İtalya'da ligler askıya alınırken birçok maç için seyircisiz oynama kararı verildi.
TOPLANTI YAPILACAK
Yaşanan son dakika gelişmeleri ile ilgili olarak bir flaş karar da UEFA'dan geldi. UEFA, EURO 2020 de dahil olmak üzere yerel ve uluslararası organizasyonların iptalini görüşmek için 55 üye federasyonu 17 Mart'taki toplantıya davet etti.
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