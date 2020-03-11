Sevilla - Roma maçına koronavirüs engeli!
Son dakika haberi...Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynayacağı maç için İspanya'ya gitmeyeceğini ve İspanyol yetkililerin İtalya'dan gelen uçaklara izin vermediğini açıkladı.
Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynayacağı maç için İspanya'ya gitmeyeceğini duyurdu. İddialara göre; İspanyol yetkililer, İtalya'dan gelen uçaklara izin vermiyor.
Sevilla - Roma maçının iptal edilmesi gündemde. Sevilla - Roma mücadelesinin yarın akşam UEFA Europa League SON 16 turunda TSİ 20:55'de oynanması bekleniyordu.
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