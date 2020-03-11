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Sevilla - Roma maçına koronavirüs engeli!

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Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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UEFA'DA KRİTİK MAÇA VİRÜS ENGELİ!

Son dakika haberi...Roma, 'nde Sevilla ile oynayacağı maç için 'ya gitmeyeceğini ve İspanyol yetkililerin 'dan gelen uçaklara izin vermediğini açıkladı.

'in formasını giydiği Roma, 'nde Sevilla ile oynayacağı maç için 'ya gitmeyeceğini duyurdu. İddialara göre; İspanyol yetkililer, 'dan gelen uçaklara izin vermiyor.

Sevilla - Roma maçının iptal edilmesi gündemde. Sevilla - Roma mücadelesinin yarın akşam UEFA Europa League SON 16 turunda TSİ 20:55'de oynanması bekleniyordu.

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