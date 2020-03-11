11 Mart 2020, Çarşamba
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Kylian Mbappe'ye koronavirüs şoku!

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Giriş Tarihi: 11.03.2020
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YILDIZ FUTBOLCUYA KORONAVİRÜS ŞOKU!

Saint-Germain'in genç yıldızı geçirdiği hastalıkla kulübünü korkuttu. İki gündür antrenmanlara çıkmayan 21 yaşındaki futbolcuya yapılan koronavirüs testinin negatif çıkması kulüp yetkililerini rahatlattı.

Pazartesi gününden beri boğaz enfeksiyonu nedeniyle antrenmalara çıkmayan , , yüksek ateş şikayetinin ardından coronavirüs testi yaptırdı.

Fransız yıldızın yaptırdığı testin sonuçları negatif çıktı. Genç futbolcunun Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında ile oynanacak maçta forma giyme ihtimali düşük görünüyor.

Saint-Germain ile Borussia Dortmund arasında 11 Mart Çarşamba günü yapılacak karşılaşma, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 33'E ÇIKTI
'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 33'e çıktı. Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30'dan 33'e, vaka sayısının da 372 artarak bin 784'e yükseldiğini belirtti.

Ölenlerin 64 yaş ve üstü oldukları bilgisini paylaşan Salomon, hastalardan 86'sının da durumunun ağır olduğunu söyledi.

Salomon, virüs tespit edilen kişilerin yüzde 98'inin iyileştiğini kaydetti. Fransa Federasyonu Başkanı Noel Le Graet de Fransa , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında ve Finlandiya ile bu ay sonunda Paris'te oynayacağı hazırlık maçlarına seyirci alınmayacağını açıkladı.

Virüse yakalananlar arasında Kültür Bakanı Franck Riester ve 5 milletvekili, yaşamını yitirenler arasında ise bir Türk vatandaşı bulunuyor.

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