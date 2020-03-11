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Leicester City - Aston Villa (4-0) - Maç Özeti - Premier League

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Giriş Tarihi: 11.03.2020
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LEİCESTER CİTY - ASTON VİLLA 4-0 - MAÇ ÖZETİ

'de , sahasında 'yı 4-0 mağlup etti. Leicester City, sahasında ağırladığı Aston Villa’yı Vardy ve Barnes’ın attığı gollerle 4-0 mağlup etti.

İngiltere 'in 29. haftasında milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği , sahasında ağırladığı 'yı Vardy ve Barnes'ın attığı gollerle 4-0 mağlup etti.

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