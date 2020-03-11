11 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Fatih Terim ve Ryan Donk'tan koronavirüs tokalaşması!

SPOR
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
ABONE OL
FATİH TERİM VE RYAN DONK'TAN KORONAVİRÜS TOKALAŞMASI!

derbisi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren 'ın sabah antrenmanına ve damga vurdu. Tecrübeli hoca ile Hollandalı yıldızın koronavirüs selamı olay oldu.

'ın bugün gerçekleştirdiği antrenmana ve 'un koronavirüs selamı damga vurdu.

'in 26. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor.

'nde gerçekleştirilen antrenmana damga vuran olay, teknik direktör Fatih Terim ile Ryan Donk arasındaki selamlaşma oldu.

'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından Fatih Terim ile Ryan Donk, bugünkü antrenmanda tokalaşmak yerine birbirlerine 'koronavirüs selamı' verdiler.

İkili tokalaşmak üzereyken bir anda dirsekleriyle selamlaştılar. O anlar büyük ilgi gördü.

Galatasaray idmanına damga vuran anlar! Terim ve Donk'tan korona selamı | Video GALATASARAY İDMANINA DAMGA VURAN ANLAR! TERİM VE DONK'TAN KORONA SELAMI | VİDEO

Son dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan önemli koronavirüs açıklaması SON DAKİKA | GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU'NDAN ÖNEMLİ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI
Son dakika | Manchester City-Arsenal maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi! SON DAKİKA | MANCHESTER CİTY-ARSENAL MAÇI KORONAVİRÜS NEDENİYLE ERTELENDİ!
Karantina kararı resmen açıklandı! Koronavirüs... KARANTİNA KARARI RESMEN AÇIKLANDI! KORONAVİRÜS...
Son dakika: UEFA'dan flaş koronavirüs açıklaması: EURO 2020 planlamasında herhangi bir değişiklik yok SON DAKİKA: UEFA'DAN FLAŞ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: EURO 2020 PLANLAMASINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN