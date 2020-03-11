Fatih Terim ve Ryan Donk'tan koronavirüs tokalaşması!

Beşiktaş derbisi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'ın sabah antrenmanına Fatih Terim ve Ryan Donk damga vurdu. Tecrübeli hoca ile Hollandalı yıldızın koronavirüs selamı sosyal medyada olay oldu.

Galatasaray'ın bugün gerçekleştirdiği antrenmana Fatih Terim ve Ryan Donk'un koronavirüs selamı damga vurdu.

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana damga vuran olay, teknik direktör Fatih Terim ile Ryan Donk arasındaki selamlaşma oldu.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından Fatih Terim ile Ryan Donk, bugünkü antrenmanda tokalaşmak yerine birbirlerine 'koronavirüs selamı' verdiler.

İkili tokalaşmak üzereyken bir anda dirsekleriyle selamlaştılar. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.