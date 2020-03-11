Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidine karşı Türkiye, örnek bir mücadele gösteriyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs ile alakalı hazırlanan önlem paketini sosyal medya hesabından açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs ile alakalı hazırlanan önlem paketini sosyal medya hesabından açıkladı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Çin'de ortaya çıkan Yeni Koronavirüs salgını sonrası tedbiren 1 Mayıs 2020'ye kadar bazı uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermemeye ve Türkiye'de düzenlenecek uluslararası spor organizasyonlarını, yine 1 Mayıs'tan sonraki bir tarihe ertelemeye karar verdik.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU KARŞILAŞMASI KAPSAM DIŞINDA KALACAK

1 Mayıs'a kadar salgınla ilgili olumlu ya da olumsuz herhangi bir gelişme yaşanması durumunda, söz konusu tarihlerde güncelleme olabilecektir. Hiçbir müsabaka ya da hiçbir başarı, insan sağlığından daha değerli değildir.Alınan tedbir kararında; yurt dışında gerçekleşecek olan voleybol ve basketbol müsabakaları ile 12 Mart Perşembe günü Başakşehir-Kopenhag arasında İstanbul'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu karşılaşması kapsam dışında kalacak.

BİLGİLENDİRMELER YAPIYORUZ

Bakanlığımıza bağlı yurtlar, gençlik merkezleri ve spor alanlarında doğru el yıkama, mekanların sık sık havalandırılması ve genel hijyen kurallarına dikkat edilmesi yönünde bilgilendirmeler yapıyoruz.

Gençlik Merkezlerimiz ve Gençlik Kamplarımız gibi gençlerimizin yoğun bir şekilde kullandığı tüm tesislerimizde dezenfekte çalışmalarını başlattık.

GELİŞ-GİDİŞ OLARAK ÇİFT YÖNLÜ TEDBİREN ERTELEDİK

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Gençlik ve Uzman Değişimleri, Gönüllülük Projeleri, Gençlik Merkezleri Değişimleri gibi yurt dışı hareketlilik projelerini de geliş-gidiş olarak çift yönlü tedbiren erteledik.

İptal edilen bütün organizasyonların ve müsabakaların listesini ayrıntılı olarak kamuoyuyla paylaşacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimiz ve sporcularımız başta olmak üzere, bütün vatandaşlarımız için 7 gün 24 saat tetikte olmaya devam edeceğiz.