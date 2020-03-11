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Son dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan önemli koronavirüs açıklaması

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Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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G.SARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINDA SEYİRCİ OLACAK MI?

Gençlik ve koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu ligde maçlar seyircisiz mi oynanacak? sorusuna "Öyle bir konu gündemimizde yok" diye yanıt verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, tüm dünyada salgına dönüşen koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, liglerin ertelenmesinin şu an için gündemde olmadığını dile getirdi.

"Tüm dünyada bir süreç var, koronavirüs konusunda üzücü durumlar oluyor. Biz sağlık bakanlığımızın öncülüğünde başarılı bir süreç geçiriyoruz" diyen bakan Kasapoğlu, "Mart ve nisan aylarındaki yurt i��i ve dışındaki 80'den fazla müsabakayı ertelemiş durumdayız. Bunların listesini paylaşacağız. Liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili şeyler geliyor. Bununla ilgili bir şey gündemimizde değil. Şu an itibariyle tüm bilgilerimizi anbean güncellemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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