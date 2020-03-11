Son dakika | Manchester City-Arsenal maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi!
Son dakika haberi...Premier Lig yönetiminden gelen açıklamaya göre, bu akşam oynanacak Manchester City-Arsenal karşılaşması, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Arsenal arasında bugün oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi. Yapılan açıklamada, virüse yakalandığını dün duyuran Yunanistan'da Olympiakos ve İngiltere'da Nottingham Forest takımlarının sahibi Evangelos Marinakis ile bazı Arsenalli oyuncuların temasa girmesi nedeniyle, bugün TSİ 22.30'da Etihad Stadı'nda oynanması gereken söz konusu karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, gereken önlemlerin alınması sebebiyle diğer lig maçlarında erteleme olmayacağı da vurgulandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal, 27 Şubat'ta Olympiacos'u Emirates Stadı'nda ağırlamış, Marinakis, Arsenalli oyuncular ve teknik heyetle el sıkışarak sohbet etmişti.
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