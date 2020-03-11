11 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika | Manchester City-Arsenal maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi!

SPOR
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
ABONE OL
İNGİLTERE'DE DEV MAÇ SALGIN NEDENİYLE ERTELENDİ!

Son dakika haberi... yönetiminden gelen açıklamaya göre, bu akşam oynanacak Manchester City-Arsenal karşılaşması, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

İngiltere 'de Manchester City ile Arsenal arasında bugün oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi. Yapılan açıklamada, virüse yakalandığını dün duyuran Yunanistan'da Olympiakos ve İngiltere'da Nottingham Forest takımlarının sahibi Evangelos Marinakis ile bazı Arsenalli oyuncuların temasa girmesi nedeniyle, bugün TSİ 22.30'da Etihad Stadı'nda oynanması gereken söz konusu karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, gereken önlemlerin alınması sebebiyle diğer lig maçlarında erteleme olmayacağı da vurgulandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal, 27 Şubat'ta Olympiacos'u Emirates Stadı'nda ağırlamış, Marinakis, Arsenalli oyuncular ve teknik heyetle el sıkışarak sohbet etmişti.

Karantina kararı resmen açıklandı! Koronavirüs... KARANTİNA KARARI RESMEN AÇIKLANDI! KORONAVİRÜS...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN