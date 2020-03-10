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Son dakika: UEFA'dan flaş koronavirüs açıklaması: EURO 2020 planlamasında herhangi bir değişiklik yok

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Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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UEFA'DAN FLAŞ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... , planlamasında herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

, planlamasında herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

İşte o açıklama

"EURO 2020'nin planlamasında bir değişiklik yok, 12 Haziran'da Roma'da açılış yapılacak. Koronavirüs tehlikesiyle ilgili tüm uluslararası ve yerel yetkililerle görüşmeler sürüyor. Şu anda değişikliğe gerek görülmüyor."

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