Son dakika: UEFA'dan flaş koronavirüs açıklaması: EURO 2020 planlamasında herhangi bir değişiklik yok
Son dakika haberi... UEFA, EURO 2020 planlamasında herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.
UEFA, EURO 2020 planlamasında herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.
İşte o açıklama
"EURO 2020'nin planlamasında bir değişiklik yok, 12 Haziran'da Roma'da açılış yapılacak. Koronavirüs tehlikesiyle ilgili tüm uluslararası ve yerel yetkililerle görüşmeler sürüyor. Şu anda değişikliğe gerek görülmüyor."
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