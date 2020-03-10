10 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Barcelona-Napoli maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

SPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2020
ABONE OL
BARCELONA-NAPOLİ MAÇIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

Son dakika haberi... son 16 turu rövanşında Barcelona-Napoli maçı koronavirüs tehdidi sebebiyle seyircisiz oynanacak. PSG-Dortmund maçı için de aynı tedbiri almıştı.

son 16 turu rövanşında Barcelona-Napoli maçı koronavirüs tehdidi sebebiyle seyircisiz oynanacak.

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'ne koronavirüs ertelemesi 2022 DÜNYA KUPASI ASYA ELEMELERİ'NE KORONAVİRÜS ERTELEMESİ
Son dakika | PSG - Dortmund maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz! SON DAKİKA | PSG - DORTMUND MAÇI KORONAVİRÜS NEDENİYLE SEYİRCİSİZ!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN