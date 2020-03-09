2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'ne koronavirüs ertelemesi
Son dakika haberi...FIFA, 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin koronavirüs salgını sebebiyle ertelendiğini duyurdu.Son dakika haberi...FIFA, 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin koronavirüs salgını sebebiyle ertelendiğini duyurdu.
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