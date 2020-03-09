09 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'ne koronavirüs ertelemesi

SPOR
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
ABONE OL
KORONAVİRÜS 2022 DÜNYA KUPASI'NI DA VURDU!

Son dakika haberi..., 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 'nin koronavirüs salgını sebebiyle ertelendiğini duyurdu.

Son dakika haberi..., 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 'nin koronavirüs salgını sebebiyle ertelendiğini duyurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN