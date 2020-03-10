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A Milli Takım'ın hazırlık maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

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Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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MİLLİ TAKIM'IN MAÇLARI SEYİRCİSİZ OYNANACAK!

Son dakika haberi...A Milli Takım'ın Slovenya ve hazırlık maçları koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanacak.

Dünya üzerinde etkisini giderek arttıran koronavirüs, futbolu da etkilemeye devam ediyor. Avrupa'da oynanacak olan birçok maça virüs nedeniyle seyirci alınmayacağı açıklanırken, A Milli Takımı'nın bu ay içinde deplasmanda yapacağı iki hazırlık maçı da seyircisiz oynanacak. Ay-yıldızlıların, 27 Mart'ta Slovenya ve 30 Mart'ta ile yapacağı karşılaşmaların koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

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