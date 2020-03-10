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Chelsea-Everton maç sonucu: 4-0 | Özet izle

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Giriş Tarihi: 10.03.2020
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CHELSEA-EVERTON MAÇ SONUCU: 4-0 | ÖZET İZLE

Everton'ı konuk eden , sahadan 4 gollü galibiyetle ayrıldı. yönetimindeki Chelsea bu galibiyetin ardından puanını 48'e çıkarırken, Everton ise 37 puanda kaldı.

Londra ekibi, Stamford Bridge Stadı'nda ağırladığı rakibi karşısında ilk yarıyı 14. dakikada Mason Mount ve 21. dakikada Pedro'nun attığı gollerle 2-0 önde kapadı. Karşılaşmanın 51. dakikasında Willian ile farkı artıran "Maviler", 54. dakikada 'nun golüyle sahadan 4-0 gibi farklı skorla galip ayrıldı. yönetimindeki bu galibiyetin ardından puanını 48'e çıkarırken, Everton ise 37 puanda kaldı.

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