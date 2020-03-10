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PFDK'dan Antalyaspor'a 24 bin lira para cezası

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Giriş Tarihi: 10.03.2020
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PFDK'DAN ANTALYASPOR'A 24 BİN LİRA PARA CEZASI

() (), ekiplerinden Fraport 'a 24 bin lira para cezası verdi.

() (), ekiplerinden Fraport 'a 24 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor'un 24 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Kurul, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Belediyespor-Payasspor erteleme maçında oynama hakkı bulunmayan futbolcuyu oynatmasından dolayı Payasspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

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