Son dakika | PSG - Dortmund maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz!
Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül salgın koronavirüs Şampiyonlar Ligi'ni de etkiledi. Devler Ligi'nde PSG ile Borussia Dortmund arasında oynanacak son 16 turu rövanş maçı, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile Borussia Dortmund arasında oynanacak son 16 turu rövanş maçı, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Koronavirüs nedeniyle bir maç daha seyircisiz oynanacak! Fransız basını, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG - Borussia Dortmund maçının seyircisiz oynanacağını açıkladı.
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