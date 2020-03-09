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Son dakika | PSG - Dortmund maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz!

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Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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DEVLER LİGİ'NDEKİ MAÇA KORONAVİRÜS DARBESİ!

Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül salgın koronavirüs 'ni de etkiledi. Devler Ligi'nde ile arasında oynanacak son 16 turu rövanş maçı, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

'nde ile arasında oynanacak son 16 turu rövanş maçı, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Koronavirüs nedeniyle bir maç daha seyircisiz oynanacak! Fransız basını, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG - Borussia Dortmund maçının seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Premier Lig'de koronavirüs kararı: Maçlar öncesindeki el sıkışma yasaklandı PREMİER LİG'DE KORONAVİRÜS KARARI: MAÇLAR ÖNCESİNDEKİ EL SIKIŞMA YASAKLANDI
Başakşehirli oyunculardan koronavirüs önlemi | Video BAŞAKŞEHİRLİ OYUNCULARDAN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ | VİDEO

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