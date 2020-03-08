Sivasspor - Galatasaray CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 25.haftası şampiyonluk yarışı veren iki takımın kapışmasına sahne oluyor. 8'de 8 yapan Galatasaray, bu senenin sürpriz takımı Sivasspor deplasmanında. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de 25. haftanın en dikkat çeken karşılaşması olarak göze çarpan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı bugün oynanacak. Kritik mücadele öncesi iki takımın da 48 puanı bulunuyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen iki ekip de sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

Bu karşılaşma öncesi Galatasaray'ın Sivas kafilesinde Andone ve Sekidika yer almadı. Öte yandan taraftarların en çok merak ettiği isimlerin başında gelen Mario Lemina, zorlu deplasmanda forma giyebilecek duruma geldi.

Ev sahibi Sivasspor'un başı ise sakatlıklarla dertte... Kırmızı-beyazlı takımda bu maç öncesi iki kötü haber birden geldi. Skuletic ile Ziya Erdal sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

SİVASSPOR - GALATASARAY CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

Demir Grup Sivasspor'un sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği maç bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Kritik mücadelenin hakemi Mete Kalkavan... VAR odasında ise Atilla Karaoğlan bulunacak.

SİVASSPOR'UN 11'İ

Samassa, Marcelo, Aaron, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin, Fernando, Yatabare

GALATASARAY'IN 11'İ

Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao

28. RANDEVU

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bugün 28. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 27 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

3 OYUNCU DERBİ ÖNCESİ SINIRDA

Galatasaray'da sarı kart alarmı verildi. Sarı-kırmızılılarda Ryan Donk, Adem Büyük ve Sofiane Feghouli kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.