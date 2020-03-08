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Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı: The End

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Giriş Tarihi: 08.03.2020 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020
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RIDVAN DİLMEN ACI GERÇEĞİ AÇIKLADI: THE END

Ünlü televizyon yorumcusu , kendi evinde Denizlispor ile 2-2 berabere kalan 'yi yerden yere vurdu. Dilmen açıklamasında "Şimdiden not alın. İki hafta sonra Fenerbahçe'nin ile oynayacağı maça 15 bin kişi zor gider. Fenerbahçe için bu sezon The End" ifadelerini kullandı.

'in 25. haftasında oynanan - Denizlispor maçı 2-2 beraberlikle tamamlandı. Karşılaşmayı değerlendiren , sarı lacivertli takımda oynayan oyuncuları sert bir dille eleştirdi.

İŞTE DİLMEN'NİN İLK YARI AÇIKLAMALARI
Denizlispor sanki deplasmanda değil, rahat rahat oynuyor. Denizlispor'un kaçırdığı iki net var. İlk yarıda izleyiciler, Ferdi Kadıoğlu diye bir oyuncu izledi mi? Max Kruse etkisizdi ve geri de gelmiyordu. de kötü. Hakem doğru bir penaltı verdi.

Altı çizilecek çok konu var. Devre arası anlatmaya yetmez. Olağanüstü durumlar olmaz, Fenerbahçe birden uçmazsa, Denizlispor 11 kişi bitirirse, Fenerbahçe bu maçta 1 puana şükreder.

Denizlispor'un deplasmanda 17, Fenerbahçe'nin ise deplasmanda 16 puanı var. Devreye Fenerbahçe 1-0 önde girse, soyunma odasında daha farklı şeyler konuşulurdu. Ama kim konuşacaktı? Murat Hoca mı, Emre Belözoğlu mu? Enteresan şeyler oluyor.

RIDVAN DİLMEN'İN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI...
Fenerbahçe'nin havlu attığını şuradan görebiliriz, 4 futbolcu haftaya cezalı. Altay Bayındır, , ve . Kasıtlı gördüklerini söylemiyorum.

FENERBAHÇE İÇİN BU SEZON: THE END
Şimdiden not alın. İki hafta sonra Fenerbahçe'nin ile oynayacağı maça 15 bin kişi zor gider. Fenerbahçe için bu sezon: THE END

Teşhis koyabilirsiniz ancak tedaviye ihtiyaç var. 4 tane 5 tane oyuncunun cezalı olması normal değil. Bu oyuncuların gelecek sezon kulüpten gönderilecek korkusu olması lazım. Atiba ve diyorki bu kalacak. Bu sene bitti diye düşünülmez Fenerbahçe'de. Tekrar yapılanma için karar verilmeli. Daha 9 önemli maç var.

Bugünkü maç 11'e 11 oynansaydı da Fenerbahçe'nin işi zor derdim. Kulüplerde bir yapılanma için doğru bir akıl lazım. Ortalıkta bir karışıklık var. Ersun hocanın kendi istikleri olmuştur ama bazıları olup bazıları olmamıştır. Tabi ki yanlışlık olduğu aşikar. Bir Fenerbahçeli genç kadın taraftarı gördünüz. Fenerbahçe'nin bu saatten sonra düşünmesi gereken 2020-2021 sezonudur. İki senedir darmadağın bir takımı var.

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