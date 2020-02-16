Trabzonspor-Sivasspor CANLI anlatım

Süper Lig'in 22. Hafta mücadelesinde kazananın lider olacağı Trabzonspor Sivasspor maçı başladı. Oynadığı son 5 maçı kazanan Trabzonspor, Sivas karşısında galip gelerek hem seriyi devam ettirmek hem de lider olmak istiyor. Son 3 haftadır lige 2 beraberlik 1 mağlubiyet alan Sivasspor ise yeniden galip gelip maç fazlasıyla Başakşehir'e kaptırdığı liderlik koltuğunu tekrar almak istiyor. Saat 16'da başlayan ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynan maç beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanıyor. Taraftarlar SİVASSPOR TRABZONSPOR maçının CANLI anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden izleyebilirler.

Süper Lig'in 22. Hafta mücadelesinde kazananın lider olacağı Trabzonspor Sivasspor maç saat 16'da başladı.

Oynadığı son 5 maçı kazanan Trabzonspor, Sivas karşısında galip gelerek hem seriyi devam ettirmek hem de lider olmak istiyor. Son 3 haftadır lige 2 beraberlik 1 mağlubiyet alan Sivasspor ise yeniden galip gelip maç fazlasıyla Başakşehir'e kaptırdığı liderlik koltuğunu tekrar almak istiyor. Saat 16'da başlayan ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynan maç beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanıyor.

Taraftarlar SİVASSPOR TRABZONSPOR maçının CANLI anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden izleyebilirler.

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