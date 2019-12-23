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Konyaspor Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu |CANLI

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Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇINDA 11'LER BELLİ OLDU

'in 16. haftasında İttifak Holding bugün sahasında 'u konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Taraftarlar maçı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Bu maç öncesinde 15. sıradaki ev sahibi takımın 15 puanı bulunuyor. 26 puanlı ise 5. sırada yer alıyor.

'da sarı kart cezalısı Marin Anicic ve tedavisine devam edilen Savaş Polat kadroda yer almayacak.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Majid Hosseini'nin sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Bordo-mavili takımda, Campi, Hosseini, Yusuf Sarı ve Nwakaeme 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alıyor.

MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Ali Turan, Alper, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth.

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