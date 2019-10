Galatasaray PSG maçı şifresiz veren kanallar hangileri? GS PSG şifresiz veren kanallar listesi!

Galatasaray PSG maçı şifresiz veren kanallar maçı izlemek isteyen futbol severler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GS PSG şifresiz veren kanallar hangileri? Evlerinde uydu alıcısı bulunduran ve bu nefes kesecek maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray PSG şifresiz veren kanallar hakkında bilgi edinmek istiyor. Dev maçı birçok yabancı kanal da yayınlayacak. Saat 22:00’de başlayacak karşılaşma Türkiye’de beIN Sports 1 canlı yayınla ekranlara gelecek.

GALATASARAY PSG ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR NELERDİR?

Galatasaray - PSG maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray - PSG maçını Azerbaycan kanalı CBC Sport şifresiz yayınlayacağını açıkladı.

CBC SPORT NASIL İZLENİR?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC Sport uydu ve frekans bilgileri

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

GALATASARAY PSG MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ!

Aşağıdaki kanalların dev maçı canlı yayınlaması bekleniyor:

CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1

GALATASARAY BERABERLİKLE BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı.

Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i evinde 3-0 yendi.

PSG'DE 3 ÖNEMLİ EKSİK

Galatasaray maçına Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun çıkacak. Neymar, UEFA'nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.

Neymar'ın dışında sakatlık problemleri bulunan Edinson Cavani ve Julian Draxler de sarı-kırmızılı temsilcimiz karşısında sahada olmayacak.

GALATASARAY ZAFERE HASRET

Şampiyonlar Ligi'nde bugün PSG'yi konuk edecek olan Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde galibiyeti unuttu. Sarı-Kırmızılılar Avrupa kupalarında çıktığı son 27 karşılaşmada sadece 2 kez taraftarlarına galibiyet sevinci yaşattı. G.Saray 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 27 Avrupa maçında rakiplerine 2 kez üstünlük kurabildi. Juventus maçı sonrası Avrupa'da 10 maç kazanamayan Galatasaray ardından Benfica'yı 2-1, geçen sezon da Lokomotiv Moskova'yı 3-0'la geçti.

BU KEZ KULÜBEDE

Cezası nedeniyle son iki maç kulübede yer alamayan G.Saray'ın hocası Fatih Terim, PSG maçında saha kenarında olacak.



FRANSIZLAR'LA 18. KARŞILAŞMA

G.Saray Fransız ekipleriyle Avrupa'da oynadığı 17 maçta 6 galibiyet elde ederken 7 kez yenildi. 4 maç berabere bitti.



18 YIL SONRA YİNE PSG

G.SARAY PSG ile 18 yıl sonra yeniden karşılaşacak. Aslan rakipleriyle oynadığı 4 resmi maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi aldı.