CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport uydu frekansı nedir? Bu akşam beIN Sports HD 1 kanalından şifreli yayınlanacak Galatasaray – PSG maçı izleme yolları futbol severler tarafından araştırılıyor. Maçı Azeri kanalı CBC Sport'un da yayınlayacağı sosyal medyada paylaşıldı. Peki Azeri kanalı CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport uydu frekansı nedir? Bu kanalı izlemeniz için evinizde uydu alıcısı bulundurmanız gerekmektedir!

CBC SPORT NASIL İZLENİR?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC Sport uydu ve frekans bilgileri

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

Aşağıdaki kanalların dev maçı canlı yayınlaması bekleniyor:

CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1