C. Brugge Galatasaray şifresiz veren kanallar - Brugge Galatasaray maçını veren yabancı kanallar listesi!

Club Brugge Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar merak konusu oldu. Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray ile Club Brugge karşılaşıyor. Heyecan dolu mücadele öncesi sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray maçı şifresiz izleme yolları hakkında araştırma yapıyor. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar hangileri? Temsilcimiz Galatasaray'ın saat 19:55'te başlayacak karşılaşması beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınla şifreli izlenebilecek. İşte, Club Brugge Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar listesi!

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ!

Club Brugge - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını Azerbaycan kanalı CBC Sport şifresiz olarak yayınlayacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge, Real Madrid ve PSG ile mücadele veriyor. Galatasaray, Club Brugge maçından sonra gruptaki ikinci maçını sahasında PSG ile oynayacak.

CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1

CBC Sport uydu frekansları

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC Sport uydu ve frekans bilgileri :

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

GALATASARAY 100. GALİBİYET PEŞİNDE

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında 18 Eylül Çarşamba günü Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak Galatasaray, rakibinin karşısına galibiyette "Dalya" demek için çıkacak.

Türk takımları arasında Avrupa kupalarında en tecrübeli ekip olarak dikkati çeken Galatasaray, çıktığı 279 maçta 99 galibiyet aldı. Avrupa'da rakipleriyle 73 kez berabere kalan sarı-kırmızılılar, 107 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Club Brugge ekibini deplasmanda mağlup ettiği takdirde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 28 GALİBİYETİ VAR

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 110 karşılaşmada 28 galibiyet elde etti. Galatasaray, Club Brugge'u yendiği takdirde Avrupa kupalarındaki "Dalya"yı da Şampiyonlar Ligi'nde başarmış olacak.

Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki 35 karşılaşmada 12 galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 24 karşılaşmanın 17'sini kazandı.

Kupa Galipleri Kupası'ndaki 32 maçta rakiplerine 12 kez üstünlük sağlayan Galatasaray, eski adı UEFA Kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde de 77 karşılaşmada 29 galibiyet elde etti.

Tarihinde bir kez Süper Kupa mücadelesine çıkan Galatasaray, bu maçı da kazanmayı başardı.

GEÇEN SEZON BİR KEZ KAZANABİLDİ

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon Avrupa kupalarındaki "Dalya" fırsatını iyi değerlendiremedi.

Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Galatasaray, Avrupa'nın en büyük organizasyonundaki 6 maçta sadece bir kez galip gelebildi. D Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, sonraki 5 karşılaşmada bir beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Grubu üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, Benfica ile oynadığı iki maçı birer beraberlik ve yenilgiyle tamamladı.

Geçen sezon bir kez kazanarak Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısını 99'a çıkaran Galatasaray, Club Brugge yendiği takdirde 100. galibiyetin sevincini yaşayacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü şu şekilde:

18 Eylül Çarşamba - 19.55 | Club Brugge - Galatasaray

1 Ekim Salı - 22.00 | Galatasaray - Paris Saint-Germain

22 Ekim Salı - 22.00 | Galatasaray - Real Madrid

6 Kasım Çarşamba - 23.00 | Real Madrid - Galatasaray

26 Kasım Salı - 20.55 | Galatasaray - Club Brugge

11 Aralık Çarşamba - 23.00 | Paris Saint-Germain - Galatasaray