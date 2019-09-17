Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman? | C.Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi?

Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Avrupa arenasında sahneye çıkıyor! Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında Clu Brugge deplasmanına konuk oluyor. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda? Club Brugge Galatasaray maçı şifreli mi? Futbol severler maçın ne zaman oynanacağını ve yayıncı kanal bilgilerini merak ediyor. Lige iyi başlangıç yapamasa da son haftalarda toparlanma sinyalleri veren sarı kırmızılı ekip, Belçika deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek gruba iddialı bir başlangıç yapmak istiyor. Falcao'nun da ilk 11'de başlaması beklenen maçta, eski Galatasaraylı Diagne C.Brugge forması giyecek. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman? Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte yanıtı!