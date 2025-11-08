Kronik ağrılar günlük yaşamı zorlaştırıyor

Toplumda sık görülen bel, boyun, diz ve baş ağrıları bazı kişilerde üç aydan uzun sürerek kronik ağrı haline gelebiliyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Algoloji Uzmanı Dr. Tuba Tanyel Saraçoğlu, kronik ağrının, yaşam kalitesini olumsuz etkileyerek günlük yaşamı zorlaştırabildiğini belirterek, "İlaç tedavisi veya fizik tedaviye rağmen şikâyetleri devam eden, henüz cerrahi girişim gerekliliği bulunmayan hastalar için algoloji (ağrı tedavisi) klinikleri önemli bir başvuru seçeneği olabilir. Algoloji kliniklerinde; medikal tedaviler, sinir blokları, eklem enjeksiyonları, epidural enjeksiyonlar ve radyofrekans uygulamaları gibi yöntemler, uygun görülen tanı ve durumlarda kullanılabilmektedir. Algoloji kliniğine başvurabilmek için öncelikle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji veya Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarından birine muayene olunarak tanı konulması gerekmektedir. Tedaviler her hastalık ve her hasta için farklılık gösterebilir. Algoloji uzmanları, sizin için hangi tedavi yöntemlerinin uygun olabileceğini değerlendirerek size en doğru bilgiyi verecektir" dedi.