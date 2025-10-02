Prostat kanserinde erken teşhis hayat kurtardı

Ankara'da yaşayan emekli Önder Kale, geçen yıl aile sağlığı merkezinde yaptırdığı rutin kan tahlilinde PSA (Prostat Spesifik Antijen) değerinin yüksek çıkmasıyla prostat kanseri olduğunu öğrendi.

Hiçbir şikayeti yokken tamamen tesadüfen girdiği testte agresif tümör saptanan Kale, ameliyat edilerek sağlığına kavuştu. Lokal ileri evre prostat kanseri teşhisi konulan Kale, ameliyat sonrası kemoterapi ya da ışın tedavisine gerek kalmadan sadece hormon tedavisiyle normal yaşamına döndü.

'BASİT BİR KAN TESTİYLE HAYATIM KURTULDU'

Evli ve 2 çocuk babası Önder Kale, "Tamamen tesadüf oldu, hanım sağlık ocağında kan verince bana da ısrar etti. 'Sen de ver, bakalım' dedi. Ben de sağlık ocağındaki hekimimize söyledim, PSA'yı işaretlemesini söyledim. Normalde 4 olması gerekirken 4,9 çıktı. Sonra tam teşekküllü bir hastaneye yönlendirdiler. Orada da değerler yüksek çıkınca tetkikler yapıldı. MR ve biyopsi sonrası agresif tümör tespit edildi. Hiçbir şikayetim yoktu. Ne idrarımda ne kanımda ne de ağrı gibi bir belirti vardı. Tamamen tesadüfen gittim, ölçtürdüm ve iyi ki de ölçtürmüşüm. Sonra da ameliyat olmam gerektiği söylendi. Ameliyat oldum. Dikişlerim alındıktan sonra normal hayata döndüm. Şu anda hiçbir sıkıntım yok, dört dörtlük yaşıyorum. Erken teşhis edildiği için herhangi bir kemoterapi ya da ışın tedavisi görmedim. Sadece hormon tedavisi aldım. Ben bu tanıyı aldığımda gayet soğukkanlı karşıladım. Erken teşhis edildiği için tedavisinin uzun sürmeyeceğini ve rahatlıkla atlatacağımı söylediler. İnsanlara tavsiyem; korkulacak bir şey yok, 50 yaşından sonra her erkek yılda bir kez PSA testi yaptırmalı. Çok basit bir kan testiyle hayatım kurtuldu" ifadelerini kullandı.

'PROSTAT KANSERİ EN SIK GÖRÜLEN KANSERLERDEN BİRİ'

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ömer Gökhan Doluoğlu ise prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen kanserlerden biri olduğunu belirterek, "Hastaların kanser öyküsü yoksa biz rutin olarak PSA'ya bakıyoruz. Hastamız bize başvurduğunda lokal ileri evre bir hastaydı. Ameliyatta kanserli prostat dokusunu ve etraf dokuları, lenf bezlerini tamamen çıkardık. Geriye kalan mesane ile idrar kanalını birbirine bağladık. Hastamız çok geç kalmadığı için, lokal ileri aşamada bile olsa, zamanında geldiği için hastalığı yenmiş durumdayız. Hastanın şu an PSA'sı ölçülemeyecek düzeylerde. Hastamız gayet iyi durumda. Hormonal tedaviyi de yakın zamanda keseceğiz. Hastamızda ameliyattan sonra idrar kaçırma ve erektil disfonksiyon gibi iki önemli yan etki olma ihtimali vardı. Ancak hastamızda bu yan etkiler yok. Eğer başvurmasaydı, PSA baktırmasaydı belki şu an çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik" dedi.