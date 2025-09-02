Uzmanı uyardı: "Tip 1 ve Tip 2 diyabet artık çocukları da tehdit ediyor"

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Özge Yüce, Türkiye genelinde çocukluk çağı diyabet vakalarında son yıllarda dikkat çekici bir artış gözlendiğine dikkat çekti.

Tip 1 diyabet çocuklarda en sık rastlanan kronik hastalıklar arasında yer aldığını ve artan obezite oranı ve hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle Tip 2 diyabetin de çocukluk çağında görülme sıklığı hızla arttığını ifade etti.

Yüce, her iki diyabet türüne dair uyarılarda bulunarak, "Özellikle son yıllarda sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivitenin azalması nedeniyle Tip 2 diyabet artık çocuklarda da sık görülmeye başladı. Tip 1 diyabet ise genetik ve bağışıklık sistemi temelli bir hastalık olup, 1 yaş altındaki bebeklerde bile görülebilir" dedi.

Tip 1 diyabet hastalığının belirtilerini söyleyen Doç. Dr. Özge Yüce, "Tip 1 diyabet, pankreasın yeterli insülin üretememesiyle ortaya çıkan otoimmün bir hastalıktır. Genellikle çocukluk çağında teşhis edilir ve ömür boyu insülin tedavisi gerektirir. Belirtileri ise sık idrara çıkma, aşırı susama, açlık hissi, hızlı kilo kaybı, halsizlik, gece altını ıslatma, ağız kuruluğudur. Çocuklarda gece altını ıslatma, sık idrara çıkma ve çok su içme gibi belirtiler varsa, diyabet açısından mutlaka değerlendirme yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Tip 2 diyabet'in yetişkin hastalığı olmaktan çıktığını söyleyen Doç. Dr. Özge Yüce, "Tip 2 diyabet, vücudun insülini etkili şekilde kullanamaması sonucu gelişir. Bir dönem sadece yetişkinlerde görüldüğü düşünülse de, günümüzde çocuklarda da hızla artış göstermektedir. Risk Faktörleri ise, fazla kilo (obezite), fiziksel hareketsizlik, ailede diyabet öyküsü, sağlıksız ve düzensiz beslenme" ifadelerine yer verdi.

Ailelerin bu konuda atması gereken adımları sıralayan Doç. Dr. Özge Yüce, "Çocuklarımız artık daha az hareket ediyor ve daha fazla ekran başında vakit geçiriyor. Beslenme alışkanlıkları da doğal ve dengeli olmaktan uzaklaştı. Bu durum, çocukluk çağında Tip 2 diyabetin görülme sıklığını artırıyor. Çocukluk çağı diyabeti erken tanı ve yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabilir. Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırın, şekerli, paketli ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı. Fiziksel aktiviteyi teşvik edin. Çocuklar her gün en az 1 saat aktif kalmalı. Ekran süresini sınırlayın TV, tablet ve telefon kullanımı kontrollü olmalı. Rutin sağlık kontrollerini ihmal etmeyin. Özellikle risk grubundaki çocuklar düzenli izlenmeli. Erken yaşta sağlık bilinci geliştirin. Sağlıklı yaşam eğitimi, diyabetin önlenmesinde kritik rol oynar" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Özge Yüce, erken tanı konulan çocuklarda diyabetin kontrol altına alınmasının çok daha kolay olduğunu vurgulayarak, "Diyabet tanısı ne kadar erken konulursa, çocuğun sağlığı o kadar iyi korunur. Ailelerin bu konuda bilinçli ve duyarlı olması, çocuklarımızın sağlıklı geleceği için en büyük güvencemiz" diye konuştu.