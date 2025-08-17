17 Ağustos 2025, Pazar
Kanserle mücadelede milyonlara ücretsiz erken teşhis taraması: Sağlık Bakanlığı duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2025 09:02 Güncelleme: 17.08.2025 09:07
Kanserle mücadelede milyonlara ücretsiz erken teşhis taraması: Sağlık Bakanlığı duyurdu

Sağlık Bakanlığı, 40 yaş üstü bireylerde kansere karşı erken teşhisi desteklemek amacıyla yeni bir tarama programı başlattı. Bu kapsamda, ücretsiz kanser taramasından faydalanabilecek 15 milyon kişiye SMS ile bilgilendirme gönderilmeye başlandı.

Sağlık Bakanlığı, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda ücretsiz kanser taramalarına toplumsal katılımı artırmak ve erken teşhis hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme dönemini başlattı. Yaklaşık 15 milyon vatandaşa 40 milyon civarında SMS (kısa mesaj) gönderilecek.

15 MİLYON KİŞİYE TARAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kanser, dünyada ve Türkiye'de en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Erken teşhis edilen kanser türlerinde tedavi başarısı artarken, hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesi ise yükseliyor. Sağlık Bakanlığı bu nedenle, daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden haberdar olması ve tarama faaliyetlerine katılımın artırılması için SMS ile bilgilendirme uygulamasını hayata geçirdi. Yeni uygulama kapsamında meme kanseri taramasına katılması için yaklaşık 5.5 milyon, rahim ağzı kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon ve kalınbağırsak kanseri taraması için yaklaşık 6.5 milyon kişiye kısa mesaj gönderilecek. Bir ay süreyle kademeli olarak iletilecek SMS'lerde, hangi kanser türleri için tarama yapılabileceği, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri yer alacak. Program kapsamında 15 milyon kişiye 40 milyon SMS gönderilmesi planlanıyor. Mesaj gönderilecek yaklaşık 15 milyon kişi arasında, tarama için belirlenen yaş aralığındaki vatandaşların yanı sıra, daha önce taramalara katılmış olan kişiler de bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı erken kanser teşhisi için taramalara başlayacak (AA)Sağlık Bakanlığı erken kanser teşhisi için taramalara başlayacak (AA)

SÜREKLİLİK ÖNEMLİ
Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında yapılan taramalar ise şunlar:
Kanserle mücadelede milyonlara ücretsiz erken teşhis taraması: Sağlık Bakanlığı duyurdu 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir mamografi tetkiki ile meme kanseri taraması.
Kanserle mücadelede milyonlara ücretsiz erken teşhis taraması: Sağlık Bakanlığı duyurdu 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ile serviks (rahim ağzı) kanseri taraması.
Kanserle mücadelede milyonlara ücretsiz erken teşhis taraması: Sağlık Bakanlığı duyurdu 50 ile 70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaytada gizli kan testi ile kolorektal (kalınbağırsak) kanseri taraması.
SMS ile bilgilendiriliyor.

KONTROL ZAMANI GELDİ
Program kapsamında gönderilmeye başlanan ilk mesajlar ise şöyle:
Kanserle mücadelede milyonlara ücretsiz erken teşhis taraması: Sağlık Bakanlığı duyurdu "50-70 yaş arası kişilere yönelik ücretsiz olarak yapılan kanser tarama zamanı gelmiştir. Aile Hekiminize, KETEM veya SHM'ye başvurabilirsiniz."
Kanserle mücadelede milyonlara ücretsiz erken teşhis taraması: Sağlık Bakanlığı duyurdu "40-69 yaş arası kadınlara yönelik ücretsiz olarak yapılan kanser tarama zamanı gelmiştir. Aile Hekiminize, KETEM veya SHM'ye başvurabilirsiniz."

NEREDE YAPILIYOR?
Bu taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ile mobil kanser tarama araçlarında tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştiriliyor. Testlerin belirli aralıklarla tekrarlanması erken teşhis açısından büyük önem taşıyor.

