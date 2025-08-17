Kanserle mücadelede milyonlara ücretsiz erken teşhis taraması: Sağlık Bakanlığı duyurdu

Sağlık Bakanlığı erken kanser teşhisi için taramalara başlayacak (AA)

SÜREKLİLİK ÖNEMLİ

Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında yapılan taramalar ise şunlar:

40 ile 69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir mamografi tetkiki ile meme kanseri taraması.

30 ile 65 yaş arasındaki kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ile serviks (rahim ağzı) kanseri taraması.

50 ile 70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaytada gizli kan testi ile kolorektal (kalınbağırsak) kanseri taraması.

SMS ile bilgilendiriliyor.

KONTROL ZAMANI GELDİ

Program kapsamında gönderilmeye başlanan ilk mesajlar ise şöyle:

"50-70 yaş arası kişilere yönelik ücretsiz olarak yapılan kanser tarama zamanı gelmiştir. Aile Hekiminize, KETEM veya SHM'ye başvurabilirsiniz."

"40-69 yaş arası kadınlara yönelik ücretsiz olarak yapılan kanser tarama zamanı gelmiştir. Aile Hekiminize, KETEM veya SHM'ye başvurabilirsiniz."

NEREDE YAPILIYOR?

Bu taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ile mobil kanser tarama araçlarında tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştiriliyor. Testlerin belirli aralıklarla tekrarlanması erken teşhis açısından büyük önem taşıyor.