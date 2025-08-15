MHRS'de randevu sorunu tarihe karışıyor! Bakanlıktan "ilaç" gibi yenilik
Sağlık Bakanlığı vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre; randevu sorununu aşmak için atılan adımlardan gelen ilk sonuçlar yüzleri güldürdü. 81 ilde 72 branşta aynı güne, 73 ilde aynı güne tüm branşlarda, 75 ilde aynı haftada tüm branşlarda randevu veriliyor.
Sağlık Bakanlığı randevu sisteminde yaşanan sıkıntıları çözmek için kolları sıvadı. Kök neden analizlerine göre aksiyon alındı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) randevu problemi büyük oranda çözüldü. Hekim atamaları bekleyen talebe göre oldu. İhtiyaca göre tıbbı cihaz planlandı. 399 kulak, burun, boğaz (KBB) ve 414 göz ünite sağlandı. MHRS sadakat oranı yüzde 88'e çıktı. Bekleyen talebi yüksek illerde ihtiyaç olan branşa göre mesai kaydırması ve kapasite artışına gidildi. Bekleyen randevu talebi yüzde 73 azaldı.
TALEP DÜŞTÜ
81 ilde 72 branşta aynı güne, 73 ilde aynı güne tüm branşlarda, 75 ilde aynı haftada tüm branşlarda randevu veriliyor. 842 bin 977 vatandaşın 178 bin 414'ü belirli bir hekimi tercih ettiği için bekliyor.
Dolayısıyla bekleyen gerçek randevu talebi 664 bin 567'ye düştü. Bu vatandaşların 269 bin 772'sine (yüzde 40) alternatif randevu önerildi.
KANSER TARAMALARI SÜRÜYOR
Hastalıkların erken teşhisi için de düğmeye basıldı. Kronik hastalıkları erken tespit etmek için son 8 ayda 25 milyon kişiye ulaşıldı, 4 milyon 976 bin 996 yeni tanı koyuldu.
