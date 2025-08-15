MHRS'de randevu sorunu tarihe karışıyor! Bakanlıktan "ilaç" gibi yenilik

TALEP DÜŞTÜ

81 ilde 72 branşta aynı güne, 73 ilde aynı güne tüm branşlarda, 75 ilde aynı haftada tüm branşlarda randevu veriliyor. 842 bin 977 vatandaşın 178 bin 414'ü belirli bir hekimi tercih ettiği için bekliyor.

Dolayısıyla bekleyen gerçek randevu talebi 664 bin 567'ye düştü. Bu vatandaşların 269 bin 772'sine (yüzde 40) alternatif randevu önerildi.