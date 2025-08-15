15 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Sağlık Haberleri MHRS'de randevu sorunu tarihe karışıyor! Bakanlıktan "ilaç" gibi yenilik

MHRS'de randevu sorunu tarihe karışıyor! Bakanlıktan "ilaç" gibi yenilik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2025 09:27 Güncelleme: 15.08.2025 09:53
ABONE OL
MHRS’de randevu sorunu tarihe karışıyor! Bakanlıktan ilaç gibi yenilik

Sağlık Bakanlığı vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre; randevu sorununu aşmak için atılan adımlardan gelen ilk sonuçlar yüzleri güldürdü. 81 ilde 72 branşta aynı güne, 73 ilde aynı güne tüm branşlarda, 75 ilde aynı haftada tüm branşlarda randevu veriliyor.

Sağlık Bakanlığı randevu sisteminde yaşanan sıkıntıları çözmek için kolları sıvadı. Kök neden analizlerine göre aksiyon alındı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) randevu problemi büyük oranda çözüldü. Hekim atamaları bekleyen talebe göre oldu. İhtiyaca göre tıbbı cihaz planlandı. 399 kulak, burun, boğaz (KBB) ve 414 göz ünite sağlandı. MHRS sadakat oranı yüzde 88'e çıktı. Bekleyen talebi yüksek illerde ihtiyaç olan branşa göre mesai kaydırması ve kapasite artışına gidildi. Bekleyen randevu talebi yüzde 73 azaldı.

MHRS’de randevu sorunu tarihe karışıyor! Bakanlıktan ilaç gibi yenilik

TALEP DÜŞTÜ
81 ilde 72 branşta aynı güne, 73 ilde aynı güne tüm branşlarda, 75 ilde aynı haftada tüm branşlarda randevu veriliyor. 842 bin 977 vatandaşın 178 bin 414'ü belirli bir hekimi tercih ettiği için bekliyor.

Dolayısıyla bekleyen gerçek randevu talebi 664 bin 567'ye düştü. Bu vatandaşların 269 bin 772'sine (yüzde 40) alternatif randevu önerildi.

MHRS’de randevu sorunu tarihe karışıyor! Bakanlıktan ilaç gibi yenilik

KANSER TARAMALARI SÜRÜYOR
Hastalıkların erken teşhisi için de düğmeye basıldı. Kronik hastalıkları erken tespit etmek için son 8 ayda 25 milyon kişiye ulaşıldı, 4 milyon 976 bin 996 yeni tanı koyuldu.

MHRS’de randevu sorunu tarihe karışıyor! Bakanlıktan ilaç gibi yenilik

69 milyon tarama ve izlem yapıldı. Kanser taramalarına da hız verildi. Son 8 ayda 3 milyon 460 bin kanser taraması gerçekleştirildi. Kanser taramalarında yüzde 35 artış sağlandı. 134 bin 600 kişi hastanelere sevk edildi, 13 bin 800 kişi tanı aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MHRS’de randevu sorunu tarihe karışıyor! Bakanlıktan ilaç gibi yenilik MHRS’de randevu sorunu tarihe karışıyor! Bakanlıktan ilaç gibi yenilik MHRS’de randevu sorunu tarihe karışıyor! Bakanlıktan ilaç gibi yenilik
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör