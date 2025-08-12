Uzmanı tarifi verdi! Emziren annelere özel çay

Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, "Bu süreçte doğal, mevsiminde ve besleyici içeriklere sahip gıdaların tercih edilmesi gerekir. Ayrıca sıvı tüketimi, yeterli uyku ve stres yönetimi de son derece değerlidir. Annelerin emzirme döneminde doğru bilgilendirilmesi de önemlidir. Dengeli beslenme alışkanlıkları, doğal içeriklerle desteklenmiş öğünler ve yeterli sıvı tüketimi hem annenin hem de bebeğin sağlığını olumlu yönde etkiler. Bu nedenle gerekirse beslenme ve diyet uzmanlarından destek alınabilir" ifadelerini kullandı.

Yaz aylarına dikkat

Yaz aylarında artan sıcaklıkların sıvı kaybını artırabileceğini vurgulayan Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, "Anneler sıvı alımını artırmalı, aynı zamanda bağışıklıklarını desteklemelidir. Bu noktada probiyotik değerli bir seçenektir" dedi.

Süt üretimini destekleyen besinler

Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, emziren annelerin günlük beslenme planlarına ekleyebilecekleri doğal ve süt artırıcı besinleri şu şekilde sıraladı:

"Yulaf: Posa ve demir açısından zengindir. Enerji verir ve stresi azaltarak süt üretimini destekler.

Rezene: Bitki çayı olarak tüketildiğinde süt miktarını artırabilir, sindirimi kolaylaştırır.

Arpa: Beta-glukan içeriği ile süt üretimini teşvik eder.

Susam ve Tahin: Kalsiyum açısından zengin bu besinler, süt üretimini destekleyici rol oynar.

Kimyon: Çay ya da yemeklerde kullanıldığında sindirimi destekler, dolaylı olarak süt üretimine katkı sağlar.

Yeşil Yapraklı Sebzeler (ıspanak, pazı, dereotu): Folik asit, kalsiyum, demir ve magnezyum içerikleriyle annenin günlük vitamin ihtiyacını karşılar.

Kuru yemişler (badem, ceviz, fındık): Sağlıklı yağlar ve protein bakımından zengindir. Ara öğünlerde enerji verir.

Sarımsak: Bazı araştırmalara göre bebeklerde emme süresini uzatarak süt üretimini olumlu etkileyebilir.

Su ve Sıvı Tüketimi: Günde ortalama 2,5-3 litre sıvı alımı önerilir. Bitki çayları, şekersiz kompostolar ve hoşaflar destekleyici sıvı kaynaklarıdır."

Emziren annelere özel çay

Emziren anneler için evde kolayca hazırlanabilecek bir bitki çayı tarifi de paylaşan Uzm. Dyt. Yılmaz, şu karışımı önerdi:

"Malzemeler:

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı rezene

1 dilim taze zencefil

1 çay kaşığı kimyon

Karışım 5-10 dakika demlendikten sonra süzülerek günde 1-2 fincan tüketilebilir."