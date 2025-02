Eksikliği kilo vermeyi zorlaştırıyor! İşte B12 vitamini içeren besinler...

Diyetisyen Melisa Karataş, B12 vitamininin enerji üretiminde, sinir sistemi sağlığında ve yağ metabolizmasında önemli bir rol oynadığının altını çizdi. Ayrıca, B12 vitamini eksikliğinde kişilerde yorgunluk, halsizlik ve odaklanma problemlerinin yanı sıra kilo verme sürecinin de yavaşladığını belirtti.

"B12 eksikliği kas kaybına yol açarak yağ oranının artmasına neden olabilir"

B12 vitamininin, vücutta yağ yakımına yardımcı olan enzimlerin çalışmasını desteklediğini belirten Diyetisyen Karataş, "Eğer B12 seviyeleri düşükse, metabolizma yavaşlar ve vücut daha az enerji harcar. Bu da kilo vermeyi zorlaştırır. Ayrıca, B12 eksikliği kas kaybına yol açarak yağ oranının artmasına neden olabilir" diye konuştu.

"B12 seviyenizi kontrol ettirin"

Dyt. Melisa Karataş, kilo verme sürecinde olan herkesin düzenli şekilde B12 seviyelerini kontrol ettirmesi gerektiğinin altını çizerek eksiklik tespit edilirse, doktor kontrolünde B12 takviyeleri ve beslenme düzeninde değişiklikler yapılması gerektiğini ifade etti.

"Mide rahatsızlığınız varsa doktor kontrolü önemli"

B12 vitamininin, ağız yoluyla alınan besinlerden mide asidi ve mide tarafından üretilen 'intrinsik faktör' adı verilen özel bir protein sayesinde emildiğini söyleyen Dyt. Karataş, "Eğer midenizle ilgili bir sağlık probleminiz varsa (gastrit, reflü, ülser, mide ameliyatları gibi), B12 emilimi de olumsuz etkilenebilir ve vücudunuz bu vitamini yeterince alamayabilir. Bu yüzden mide rahatsızlığı olan bireylerin sadece beslenme ile değil, aynı zamanda B12 vitamini seviyelerini düzenli olarak kontrol ettirmesi ve gerekirse doktor önerisiyle takviye alması gerekir" şeklinde konuştu.

B12 vitamini içeren besinler

B12 vitamininin doğada sadece hayvansal gıdalarda bulunan önemli bir vitamin olduğunun altını çizen Dyt. Karataş, bu nedenle özellikle vejetaryen ve vegan bireylerin yeterli alımı sağlamak için alternatif çözümler bulması gerektiğini hatırlattı. Karataş, B12 açısından zengin besinleri şöyle sıraladı:

"Et ve et ürünleri: Kırmızı et (sığır, kuzu, dana eti), karaciğer (özellikle sığır ve kuzu karaciğeri), böbrek gibi sakatatlar, tavuk ve hindi eti.

Deniz ürünleri: Somon, ton balığı, uskumru, sardalya ve alabalık gibi yağlı balıklar, karides, midye ve istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri.

Süt ve süt ürünleri: Tam yağlı süt, yoğurt ve beyaz peynir, kaşar peyniri ve gouda gibi fermente peynirler.

Yumurta: Özellikle yumurta sarısı yüksek miktarda B12 vitamini içerir ancak, tamamen bir B12 kaynağı olarak yeterli olmayabilir.

Güçlendirilmiş (zenginleştirilmiş) gıdalar: Vegan ve vejetaryen bireyler için, B12 ile zenginleştirilmiş bitkisel bazlı besinler önemli bir alternatiftir. B12 ile güçlendirilmiş kahvaltılık gevrekler, bitkisel sütler (badem sütü, soya sütü, yulaf sütü), B12 ile zenginleştirilmiş besin mayası."

"Hayvansal gıda tüketmeyen kişilerin takviye kullanması önerilmektedir"

Dyt. Karataş, B12 eksikliğini önlemek için özellikle hayvansal gıda tüketmeyen kişilerin takviye kullanmasının önerildiğine dikkat çekerek, "Eğer kilo verme sürecinde ilerleme kaydedemiyorsanız, B12 vitamini seviyenizi kontrol ettirmek için bir uzmana danışmanız önemlidir. Sağlıklı beslenme ve doğru takviyelerle metabolizmanızı hızlandırabilir ve ideal kilonuza daha kolay ulaşabilirsiniz" açıklamalarında bulundu.