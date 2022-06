Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kanser aşısının ilk sonuçları başarılı | Kanser aşısı için umutlar arttı

BioNTech'in kurucuları, pankreas kanseri hastaları için her hasta için özel hazırlanan aşı ile ilgili New York'taki doktorlarla bir araya geldi.

Türünün ilk örneği olan klinik çalışmasının birinci aşama sonuçlarında elde edilen bulgularda tedavisi zor diğer kanserler için yeni bir tedavi çağının habercisi olduğunun umulduğu aktarıldı.