Koronavirüs geçirenler ve aşı olanlar kan bağışı yapabilir mi? Uzman isim açıkladı





"Bu formun içerisinde kişinin pandemiyle ilgili durumunu bize ileten 5 sorumuz var. Bunlardan bir tanesi son 28 gün içinde koronavirüs enfeksiyonu geçirip geçirmediğini soruyoruz. Yine son 28 gün içinde koronavirüs geçiren birisiyle 15 dakikadan uzun temasının olup olmadığı, yurt dışına gitme öyküsü, yine yurt dışından gelen birisiyle 15 dakikadan fazla zaman geçirip geçirmediğini sorguluyoruz. Ayrıca hekimlerimiz sorgulama sırasında pandemiye ait bulguları boğaz ağrısı, öksürük ve ateş gibi bulguları da sorguluyor. Kişide gribal enfeksiyon bile olsa bunu biz pandemi gibi algılayıp, kan bağışını öteliyoruz. Tam iyileşmesini bekleyip, kan bağışını kabul ediyoruz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN