Türkiye sağlık teknolojilerinde ilk 20'de!

Türkiye'de başta KOBİ'ler olmak üzere birçok şirket, pandemiye karşı hızlı bir teknoloji ve dijitalleşme yarışına girdi. Dijital buluşlarda pratik zekası ile ünlü Türk şirketleri ciddi fark yarattı. Dijital çözümler ekonominin çarklarının hızlanmasına ilaç oldu. Türkiye'de bu yıl medikal teknolojiler, yapay zeka ve otomotiv sektörlerindeki başvurularda artışlar görüldü. Kovid-19 salgını ile birlikte Türkiye'deki medikal teknoloji alanında yapılan patent başvuruları yüzde 450 oranında artış gösterdi. Türkiye bu alanda değer üreten ilk 20 ülke arasına girdi. Özellikle Teknokent firmaları ve girişimleri korona günlerinde hayatı kolaylaştırmak adına çalışmalarını hızlandırdı. Kimileri virüsün bulaşmasını önleyen önlükler tasarlarken kimileri ise hasta takibini dijital ortama taşıdı.

65 ÜLKEYE TIBBİ CİHAZ İHRACATI

Öte yandan Türkiye'nin 20 yıl önce üretemediği ve ithal etmek durumunda kaldığı tıbbi cihazların yaklaşık yüzde 60'ı artık yerli kaynaklarla üretilebiliyor. Daha önce, kalp-damar cerrahisi, girişimsel radyoloji ve kardiyolojiyle ilgili ürünlerin tamamında dışa bağımlılık söz konusu iken bugün Türkiye'den özellikle kardiyoloji, kardiyovasküler, girişimsel radyoloji alanında 65 ülkeye tıbbi cihaz ihracatı yapılıyor. Bunların içinde damar tıraşlama robotları, trombektomi cihazları ve varislerle ilgili dünyada sadece Türklere ait olan patentli ürünler mevcut.

EN ÇOK ALMANYA'YA SATTIK

Dünyanın salgınıyla mücadele ettiği 2020 ve 2021 yıllarında kişisel hijyen ürünleri ve tıbbi ürünler konusunda da Türkiye önemli başarılar yakaladı. Türkiye'nin tek kullanımlık tıbbi maske ve kolonya ihracatı son iki yılda 80 kat artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye geçen yıl 135 ülkeye tek kullanımlık tıbbi maske, 116 ülkeye kolonya ihraç etti. Geçen yıl Türkiye'de üretilen tek kullanımlık tıbbi maskelere en fazla talep Almanya'dan geldi ve bu ülkeye 31.4 milyon dolarlık ürün satıldı. Almanya'yı 25 milyon dolarla Fransa, 13.9 milyon dolarla Libya, 13.8 milyon dolarla Çin, 12.1 milyon dolarla Romanya takip etti. Türkiye'den 2020 ve 2021'de en çok tıbbi maske satın alan diğer ülkeler İngiltere, Hollanda, İspanya ve İtalya oldu. Türkiye'nin kolonya ihracatı da 2020'de 2 kattan fazla artarak 28 milyon dolar oldu.