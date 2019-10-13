13 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kahve ve çay tiryakilerini şoke eden detay

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 13.10.2019
KAHVE VE ÇAY TİRYAKİLERİNİ ŞOKE EDEN DETAY

Çay ve kahve tiryakisi misiniz? Sabahları kahve içmeden uyanamıyor musunuz? Tatlı soshbetlerin vazgeçilmezlerinden olan çay ve kahve üzerinde yapılan bir araştırma, akciğer kanseri riskini arttırdığını ortaya çıkarmıştı. Hatta durum öyle tehlikeli ki sigara içmeyenler en az içenler kadar akciğer kanseri riski altında olduğunu ortaya koydu. Peki bunun nedeni ne? İşte çay ve kahve tiryakilerini yakından ilgilendiren detaylar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SAĞLIK HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN