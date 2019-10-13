Kahve ve çay tiryakilerini şoke eden detay
Giriş Tarihi: 13.10.2019
Çay ve kahve tiryakisi misiniz? Sabahları kahve içmeden uyanamıyor musunuz? Tatlı soshbetlerin vazgeçilmezlerinden olan çay ve kahve üzerinde yapılan bir araştırma, akciğer kanseri riskini arttırdığını ortaya çıkarmıştı. Hatta durum öyle tehlikeli ki sigara içmeyenler en az içenler kadar akciğer kanseri riski altında olduğunu ortaya koydu. Peki bunun nedeni ne? İşte çay ve kahve tiryakilerini yakından ilgilendiren detaylar...
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