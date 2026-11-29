Körfez hattında gerilim tırmanırken Keşm Adası'nda patlama seslerinin duyulduğuna yönelik iddialar ve İran'ın peş peşe sergilediği gövde gösterileri, sıcak çatışma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. İran devlet televizyonunun yer altı füze üretim tesislerini ve yeni fırlatma sistemlerini ilk kez dünya kamuoyuna açması ve ABD'nin Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi'ndeki abluka hamleleri, tansiyonu zirveye çıkardı. A Haber muhabirleri Ekber Karabağ ve İrfan Sapmaz; Keşm Adası'ndaki son durumu, Hürmüz'deki mayınlı restleşmeyi, petrol fiyatları üzerinden ABD'de yaşanan gelişmeleri ve Washington'ın yeni bir operasyon hazırlığında olup olmadığını canlı yayında değerlendirdi.

ABD ile İran arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı ve Keşm Adası çevresinde yeniden tırmanırken, bölgede patlama seslerinin duyulduğuna ilişkin iddialar gündeme bomba gibi düştü. KEŞM ADASI'NDA SALDIRI PANİĞİ! İRAN'DAN FÜZE ŞOVU, TRUMP'TAN YENİ HAMLE GELECEK Mİ? KEŞM ADASI'NDA PATLAMA SESLERİ Bölgeden gelen sıcak iddiaları değerlendiren A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, Keşm Adası'na yönelik saldırı söylentileri hakkında açıklamalarda bulundu. Karabağ, "Resmi olarak yok, herhangi bir açıklama yapılmış değil. Hatta İran resmi medyasında da bu konuyla ilgili haber yok. Sadece İran'daki sosyal medyada Keşm Adası'nda patlama seslerinin olduğuna ilişkin haberler ve iddialar gündemdedir. Tabii bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin söz konusu bölgeye bir saldırısı da olabilir. Tam tersi, İran'ın söz konusu bölgeden geçen gemilere, bölge ülkelerine veya ABD'nin gemilerine yönelik bir saldırısından da kaynaklanabilir. Ancak an itibarıyla bu haber sadece sosyal medyada var. İran'daki birçok haber ajansını kontrol ettim, şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmış değil." ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazında sıcak dakikalar HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SICAK DAKİKALAR İran'ın paylaştığı radar görüntülerine göre Keşm Adası'na yaklaşan bir Amerikan F-16 savaş uçağının füze tehdidiyle uzaklaştırıldığı yönündeki iddialara ve ABD kanadındaki son duruma da değinildi. A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, "Şu ana kadar resmi açıklamalar sadece CENTCOM'dan geliyor. CENTCOM malum, ilk önce İran'ın yaptığı açıklamaya 'Bu yanlış haber' diyor ve arkasından doğrusunu veriyor. Ancak şu an itibarıyla CENTCOM tarafından sadece bir saat kadar önce paylaşılan bir bilgi var fakat bir saldırı haberi doğrulanmış değil." sözleriyle bölgedeki gelişmeleri aktardı.

YER ALTINDAKİ FÜZE ŞOVU: TRUMP'IN TEZLERİNE MİSİLLEME İran'ın yer altı füze üretim merkezlerini ve çifte füze fırlatma sistemlerini kamuoyuna açmasının perde arkasını değerlendiren Ekber Karabağ, Tahran yönetiminin bu hamlesinin Trump'ın açıklamalarına yanıt niteliği taşıdığını belirtti. Karabağ, "Esasında son zamanlarda bizzat Donald Trump'tan İran'ın füze depolarının yüzde 90 oranında yok edildiği yönünde açıklamalar gelmişti. İran bu gösterimi iki kez yaptı; birinde Genelkurmay Başkanı, diğerinde ise Devrim Muhafızları Başkomutanı füze merkezlerine gitti. İran, bu görüntüleri göstererek füze kabiliyetinin yerinde olduğunu ve yeni teknolojiler elde ettiğini kanıtlıyor. İran bu savaşı şu ana kadar sürdürebilmişse bu, İHA ve füze kabiliyeti sayesindedir. Hava ve donanma konusunda istenilen performansı gösteremeseler de kendilerini bu alanda savunmayı başardılar." dedi. Hürmüz Boğazı'nda kontrolün kendisinde olduğunu öne süren Trump yönetimine karşılık, bölgede mayına çarparak alev alan gemilere ilişkin görüntülerin paylaşılması dikkat çekti. ABD ablukasının İran'ı doğrudan hedef aldığına işaret edilirken Tahran yönetiminin de karşı hamle hazırlığında olduğu belirtildi. Ekber Karabağ, "ABD'nin İran'a karşı uyguladığı bu deniz kuşatması, amiyane tabirle İran'ın canını ciddi anlamda yakıyor ve İran da buna karşı eyleme hazırlanıyor. İran Donanma Komutanı Şehram İrani operasyon yapacaklarını söyledi. Muhsin Rızai'nin açıklamaları oldu. Meclis Başkanı da gerekirse bunu askeri yöntemlerle çözmeye çalışacaklarını belirtti." ifadelerini kullandı. Trumptan İrana askeri saldırı tehdidi! TRUMP'TAN İRAN'A ASKERİ SALDIRI TEHDİDİ!

CENTCOM'UN ABLUKASI VE TRUMP'IN MAR-A-LAGO'DAKİ DİPLOMASİSİ ABD tarafındaki askeri hareketliliği ve diplomatik temasları değerlendiren İrfan Sapmaz, CENTCOM'un son müdahalesine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Sapmaz, "CENTCOM'un en son 27 Kasım'da duyurduğu askeri müdahale, bir gün önce Umman Körfezi'nde gerçekleşti. Komutanlığa göre bir ticari gemi, İran limanlarına uygulanan ablukayı aşmaya çalıştı ve CENTCOM bu gemiyi sivil mürettebata zarar vermeden hareket edemez hâle getirdi. İran Donanma Komutanı Şehram İrani ise bu ablukayı kırmak için harekete geçeceklerini duyurdu. Bu açıklama, Amerikan ana akım medyasında geniş yer buldu." dedi. Trump'ın bir yandan askeri baskıyı sürdürürken diğer yandan diplomatik temaslarını devam ettirdiğini belirten Sapmaz, Washington'ın arka kapı diplomasisine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Trump yaklaşık bir haftadır Şükran Günü vesilesiyle Florida Mar-a-Lago'da bulunuyor. En son 26 Kasım'da İran'a bir anlaşma fırsatı verdiklerini ancak Tahran'ın bunu değerlendireceğinden kuşku duyduğunu söyledi. Bir taraftan Jared Kushner ve Steve Witkoff aracılığıyla önce Pakistan, ardından Katar üzerinden bu görüşmeleri sürdürüyor ve Amerikan ana akım medyasına bu bilgiler sızdırılıyor." PETROL FİYATLARINDAKİ GİZEM VE KONGRE SEÇİMLERİNİN ETKİSİ ABD medyasında İran'ın savaşı kaybettiğine yönelik kesin bir algı bulunmadığını belirten İrfan Sapmaz, benzin fiyatları üzerinden yürütülen piyasa tartışmalarına dikkat çekti. İrandan ABDye İHA hamlesi İRAN'DAN ABD'YE İHA HAMLESİ Sapmaz, "27 Şubat itibarıyla benzin fiyatları 2 dolar 67 sentti. 3 Kasım seçimleri öncesinde 4,5 ila 6 dolara kadar çıkmıştı. Donald Trump, 3 Kasım seçimlerinde hem Temsilciler Meclisi'ni hem Senato'yu kaybedince fiyatlar bir anda inmeye başladı ve bugün 3 dolar 23 sente düştü. Dün 27 galonluk depomu normalde 90-95 dolara doldururken 65 dolara doldurdum. Bu durum Donald Trump'a bağlı bir gelişme değil; Trump'a kalsa seçimi kaybetmemek için bunu 3 Kasım'dan önce düşürürdü. Zaten kendisi de açıkça 'Benzin fiyatları bizi vurdu, kaybetmemize neden oldu' itirafında bulundu." ifadelerini kullandı. Fiyat mekanizmasının arkasındaki küresel fonlara işaret eden Sapmaz, ABD'nin en büyük petrol şirketleri ile yatırım fonları arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Sapmaz, "ABD'deki en büyük petrol devleri Exxon, Chevron ve ConocoPhillips'tir. Bu şirketlerde 27 trilyon dolarlık BlackRock, State Street ve Vanguard fonlarının yüzde 25 payı bulunuyor. Bu devasa yapılar Temsilciler Meclisi ve Kongre'yi Trump'a kaybettirdikten sonra fiyatları aşağı çekti. Benzin fiyatları üzerinde açıkça oynuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.