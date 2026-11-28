Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Türkiye'ye dini bir ayine katılmak üzere gelen Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Atina yönetiminin Avrupa Parlamentosunda Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasını hedef alan girişimleri ve Doğu Akdeniz'deki gerginliğin gölgesinde gerçekleşen görüşmede, Başkan Erdoğan'ın "Ege'yi barış denizi yapacağız" mesajı öne çıktı. Türk misafirperverliğiyle diplomatik bir boyuta taşınan buluşmanın Yunanistan'daki yankılarını ve Atina Parlamentosunda hazırlığı yapılan 12 mil tartışmalarına ilişkin detayları A Haber Yunanistan Muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

A Haber ekranlarında gündeme gelen ziyareti değerlendiren A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Başkan Erdoğan'ın diplomatik hamlesinin Yunan basınında geniş yankı bulduğunu belirtti. ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN'A BARIŞ MESAJI! ATİNA'DA 12 MİL ALARMI DOLMABAHÇE'DE DİPLOMASİ TRAFİĞİ VE EGE'DE BARIŞ VURGUSU Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile bir araya geldi. Dini bir ayine katılmak amacıyla Türkiye'ye gelen Tasulas'ın ziyareti, Erdoğan'ın davetiyle resmî bir görüşmeye dönüştü. Atina yönetiminin Avrupa Parlamentosunda Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını hedef alan girişimleri ve Türk Dışişleri Bakanlığının söz konusu hamlelere yönelik hukuki tepkisi, görüşmenin gerçekleştiği dönemin önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. İsrail ile ilişkiler ve savunma iş birliği anlaşmaları nedeniyle Doğu Akdeniz'de tansiyonun yüksek seyrettiği bir dönemde gerçekleşen görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Atina ile ilişkileri ilerletme arzusunu yineleyerek "Ege'yi bir barış denizi hâline getireceğiz" mesajını verdi. Türkiye'nin yapıcı yaklaşımının Yunanistan'daki yansımaları ve Atina'nın gündemindeki gelişmeler de dikkat çekti.

TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ VE YUNAN BASINININ YAKLAŞIMI Gümülcine'den yayına katılan A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, görüşmenin perde arkasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tahsin, "Gümülcine'nin yağmurlu ve soğuk bir havası var arkamda. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yapmış olduğu hamlelerle bugünkü havayı her zaman olduğu gibi sıcak eyledi. Aslında programlı bir ziyaretti bu. Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas bir dini ayine katılacaktı. Buraya gelmişken aslında öncelikli olarak bir telefon görüşmesi öngörülmüştü ve Yunanistan tarafı bu yönde bir görüş belirtmişti. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 'Aynen öyle, Türk misafirperverliği. İstanbul'a gelmişken biz sizi ağırlamayalım mı? Biz komşu iki ülkeyiz.' yaklaşımını sergiledi. Yunan tarafı da buna olumlu baktı." ifadelerini kullandı.