Dolmabahçe'deki zirve Atina’da nasıl yankılandı? "12 mil" oyunu A Haber’de deşifre oldu: İşte 2027 senaryosu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Türkiye'ye dini bir ayine katılmak üzere gelen Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Atina yönetiminin Avrupa Parlamentosunda Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasını hedef alan girişimleri ve Doğu Akdeniz'deki gerginliğin gölgesinde gerçekleşen görüşmede, Başkan Erdoğan'ın "Ege'yi barış denizi yapacağız" mesajı öne çıktı. Türk misafirperverliğiyle diplomatik bir boyuta taşınan buluşmanın Yunanistan'daki yankılarını ve Atina Parlamentosunda hazırlığı yapılan 12 mil tartışmalarına ilişkin detayları A Haber Yunanistan Muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
A Haber ekranlarında gündeme gelen ziyareti değerlendiren A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Başkan Erdoğan'ın diplomatik hamlesinin Yunan basınında geniş yankı bulduğunu belirtti.
DOLMABAHÇE'DE DİPLOMASİ TRAFİĞİ VE EGE'DE BARIŞ VURGUSU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile bir araya geldi. Dini bir ayine katılmak amacıyla Türkiye'ye gelen Tasulas'ın ziyareti, Erdoğan'ın davetiyle resmî bir görüşmeye dönüştü. Atina yönetiminin Avrupa Parlamentosunda Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını hedef alan girişimleri ve Türk Dışişleri Bakanlığının söz konusu hamlelere yönelik hukuki tepkisi, görüşmenin gerçekleştiği dönemin önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.
İsrail ile ilişkiler ve savunma iş birliği anlaşmaları nedeniyle Doğu Akdeniz'de tansiyonun yüksek seyrettiği bir dönemde gerçekleşen görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Atina ile ilişkileri ilerletme arzusunu yineleyerek "Ege'yi bir barış denizi hâline getireceğiz" mesajını verdi. Türkiye'nin yapıcı yaklaşımının Yunanistan'daki yansımaları ve Atina'nın gündemindeki gelişmeler de dikkat çekti.
TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ VE YUNAN BASINININ YAKLAŞIMI
Gümülcine'den yayına katılan A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, görüşmenin perde arkasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tahsin, "Gümülcine'nin yağmurlu ve soğuk bir havası var arkamda. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yapmış olduğu hamlelerle bugünkü havayı her zaman olduğu gibi sıcak eyledi. Aslında programlı bir ziyaretti bu. Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas bir dini ayine katılacaktı. Buraya gelmişken aslında öncelikli olarak bir telefon görüşmesi öngörülmüştü ve Yunanistan tarafı bu yönde bir görüş belirtmişti. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 'Aynen öyle, Türk misafirperverliği. İstanbul'a gelmişken biz sizi ağırlamayalım mı? Biz komşu iki ülkeyiz.' yaklaşımını sergiledi. Yunan tarafı da buna olumlu baktı." ifadelerini kullandı.
Yunanistan'daki yönetim modeline ve basındaki farklı yaklaşımlara değinen Tahsin, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yunanistan'da Cumhurbaşkanı, Türkiye'de olduğu gibi siyasi ve diplomatik işlerde ön planda değil. Parlamenter sistemde sembolik bir figür olarak görülüyor. Libya, Suriye, İsrail ilişkileri ve savunma konuları Başbakan Miçotakis, Dışişleri Bakanı ve eski Dışişleri Bakanı olan şimdiki Savunma Bakanı Dendias tarafından yürütülüyor.
Türk misafirperverliği Dolmabahçe Sarayı'nda bir kez daha gösterildi. Yunan basınının bir kesimi Cumhurbaşkanı Tasulas'a, 'Erdoğan'la görüştünüz; peki Ruhban Okulu'nun ne zaman açılacağını ve oradaki Rum azınlığın 180 binlerden neden 1.500 kişiye düştüğünü sordunuz mu?' sorularını yöneltiyor.
Buna karşılık Kathimerini, Yunan Devlet Televizyonu ERT ve Skai gibi aklıselim yayın organları ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dini bir ritüel ziyaretini diplomatik bir temasa dönüştürmesini, komşu ülkenin cumhurbaşkanına büyük bir saygı gösterildiğini ve Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın da buna karşılık verdiğini belirterek son derece olumlu haberler yaptı."